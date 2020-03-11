Снежная буря накрыла Дальний Восток, а на юге страны бушуют пожары

Спасатели предупреждают о возможных лавинах на Камчатке. На полуостров обрушился тихоокеанский циклон. Скорость ветра в прибрежных районах уже достигает 30 метров в секунду. Весь день в регионе будут бушевать метели. Местным жителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

На Сахалине задержали десятки авиарейсов. Причина — снежный циклон. Из-за штормового ветра взлетно-посадочные полосы замело снегом, их не успевают очищать. Такая же ситуация и на автомобильных трассах. На месте дежурят сотрудники МЧС. Нарушила непогода и паромное сообщение между Сахалином и материком.

А на юге России горит сухая трава в горных районах и заросли осоки и камыша. Бессонной эта ночь стала для жителей Анапы и Туапсе. Пожары вспыхивают один за другим. Из-за сильного ветра огонь вплотную приближается к частным домам. Спасатели перешли на усиленный режим работы.

Ранее 5-tv.ru сообщать пал сухой травы не дал спать жителям Анапы и Туапсе.