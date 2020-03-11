«Аэрофлот» приостановит полеты в некоторые города Испании, Франции, Германии и Италии
Рейсы из Москвы и Петербурга в Европу отменят до конца апреля.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев
«Аэрофлот» скорректирует программу полетов в города Италии, Франции, Германии и Испании. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. С 13 марта по 30 апреля будут приостановлены полеты из российской столицы во все крупные города, кроме Рима, Парижа, Мадрида, Барселоны, Берлина, Мюнхена и Франкфурта и обратно. Также улететь можно будет из Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин и обратно.
Дочерняя компания «Аэрофлота» «Россия» приостановит до конца апреля полеты из Петербурга во все города Франции и города Германии: Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.
Пассажиры, купившие билеты на рейсы с 13 марта по 30 апреля, смогут оформить возврат и получить назад их полную стоимость, либо поменять их на другую дату до 31 декабря 2020 года.
Авиакомпании предприняли корректировку полетов в связи со вспышками в Европе коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что «Победа» объявила об отмене рейсов в Италию.
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