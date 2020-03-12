Под Алеппо обнаружили дворец, где проводили массовую казнь над местными жителями

В пригороде сирийского Алеппо правительственные войска обнаружили место так называемого «шариатского суда».

В особняке, переоборудованном под тюрьму, террористы на протяжении нескольких лет приговаривали и казнили сотни мирных жителей. В основном, это были состоятельные сирийцы, у родственников которых боевики вымогали деньги. Если те отказывались платить, осужденного ждал только один исход — смерть.

«К истинной вере это не имело никакого отношения. Мы изучаем бумаги и видим страшные вещи— людей приговаривали к смерти за незначительные проступки. Таким образом они убирали неугодных. Мстили, сводили старые счеты», — рассказывает боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.

Особенно нелегко приходилось женщинам. Боевики вершили над ними свой средневековый суд даже за цвет хиджаба. Если он был синий или коричневый, а не черный, то это радикалы считали уже страшным преступлением.

Долгое время местные жители жили в постоянном страхе, и теперь, когда террористы ушли, они, наконец, вздохнули с облегчением. Сейчас место, где отправляли людей на смерть, оцеплено. Сирийские военные изучают найденные улики, среди которых письменные приговоры. Эти документы помогут установить, кто стоит за всеми страшными расправами и сколько невинных людей погибло от рук палачей.