Под Алеппо обнаружили дворец, где проводили массовую казнь над местными жителями
Найденные бумаги показали, что причиной казни были незначительные проступки. Например, за цвет хиджаба.
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Фото, видео: ТАСС / IMAGESLIVE via ZUMA Wire, 5-tv.ru
В пригороде сирийского Алеппо правительственные войска обнаружили место так называемого «шариатского суда».
В особняке, переоборудованном под тюрьму, террористы на протяжении нескольких лет приговаривали и казнили сотни мирных жителей. В основном, это были состоятельные сирийцы, у родственников которых боевики вымогали деньги. Если те отказывались платить, осужденного ждал только один исход — смерть.
«К истинной вере это не имело никакого отношения. Мы изучаем бумаги и видим страшные вещи— людей приговаривали к смерти за незначительные проступки. Таким образом они убирали неугодных. Мстили, сводили старые счеты», — рассказывает боец подразделения самообороны Фейсал Абузар.
Особенно нелегко приходилось женщинам. Боевики вершили над ними свой средневековый суд даже за цвет хиджаба. Если он был синий или коричневый, а не черный, то это радикалы считали уже страшным преступлением.
Долгое время местные жители жили в постоянном страхе, и теперь, когда террористы ушли, они, наконец, вздохнули с облегчением. Сейчас место, где отправляли людей на смерть, оцеплено. Сирийские военные изучают найденные улики, среди которых письменные приговоры. Эти документы помогут установить, кто стоит за всеми страшными расправами и сколько невинных людей погибло от рук палачей.
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