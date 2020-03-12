Адвокат рассказал, что будет с Самойловой и четырьмя ее детьми после развода с Джиганом

Скандал вокруг пары рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой продолжает набирать обороты. Недавно в сети появилась информация о том, что супруга хочет лишить музыканта родительских прав из-за нападения на нее. Также сообщается — звездная пара намерена подать на развод. Адвокат Нарек Костанян объяснил, чем может обернуться расставание с певцом для его жены и их четырех детей.

Правозащитник рассказал 5-tv.ru, каким образом будет делиться имущество в случае, если пара все-таки подаст на развод.

«Разделу подлежит совместно нажитое имущество, то есть с момента ЗАГСа. Какое имущество супругами было приобретено, подлежит разделу пополам. Имущество, машины, активы, права авторские — все подряд. Имущество в виде недвижимости будет разделено в равных долях в натуре, автомобили будут переданы конкретному супругу, а второму — компенсация», — объяснил он.

По словам Костаняна, бракоразводный процесс может длиться два-три месяца в случае, если одна из сторон будет настаивать на примирении. Но если никто не попросит о такой мере, то срок сокращается до одного-двух месяцев. Однако из-за раздела имущества подобные дела могут длиться до одного года. В это же время будет решаться, с кем останутся дети. К этому процессу могут быть подключены органы опеки, детские психологи и суд.

«Будет учитываться мнение ребенка (достигшего возраста 10 лет — ред.), с каким родителем ему хочется жить. Также учитывается имущественное положение, жилищные условия, заключение органов опеки. Будет решать суд. На практике чаще всего оставляют с мамой», — утверждает адвокат.

Правозащитник рассказал, что у Джигана будут удержаны алименты в размере 50% со всех его доходов, которые включают: заработную плату, гонорары, внешние поступления и другое. В случае отказа от уплаты алиментных платежей может быть поставлен вопрос о привлечении артиста к уголовной ответственности. По мнению Костаняна, супруга рэпера может рассчитывать «на хорошую сумму».

Адвокат отметил, что государство никаких алиментных платежей выплачивать Оксане Самойловой не будет. Однако предусмотрены другие выплаты из бюджета.

«От государства пока взыскания алиментов на содержание детей ждать не приходится. Другие выплаты имеются, пособия всякие разные», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснил, как Джигану и Оксане Самойловой спасти брак.