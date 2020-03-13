Российские военные отрепетировали действия на случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в штаб-квартире ООН. Диагноз подтвердился у одной из сотрудниц постпредства Филиппин. Дипмиссию пришлось закрыть.

На карантине — все игроки и тренерский штаб английского футбольного клуба «Арсенал». Опасный вирус подтвердился у главного тренера Микель Артета. И команда не сможет принять участие в ближайших матчах чемпионата Англии.

Между тем, в Китайском МИДе заподозрили, что COVID-19 в Ухань могли завезти американские военные. Такое предположение высказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь. Выводы он сделал после анализа некоторых данных и потребовал от Вашингтона более полной информации.

Российские военные тем временем отрепетировали действия на случай заражения коронавирусом. Специалисты полка радиационной, химической и биологической защиты приняли участие в специальных учениях. По легенде, COVID-19 обнаружили в закрытом гарнизоне. Военные с помощью новейшей техники провели дезинфекцию территории. По оценкам командиров, справились с этой задачей на отлично.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что был назван срок окончания пандемии коронавируса COVID-19.