Принц Чарльз дважды за полминуты попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатий

Принц Чарльз дважды за 30 секунд попал в неловкую ситуацию из-за новых правил приветствия. Меры предосторожности были усилены для защиты королевской семьи от коронавируса.

Принц Уэльский стал гостем на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, устроенной английской благотворительной организацией Prince's Trust. Мероприятие прошло в Лондоне.

Выходя из автомобиля, принц Уэльский сначала протянул руку встречавшему его мужчине. Быстро опомнившись, он отдернул ее и рассмеялся. Для приветствия принц сложил перед собой руки в молитвенном жесте.

Через несколько секунд ситуация повторилась вновь. Сначала 71-летний член королевской семьи протянул руку другому мужчине, а потом был вынужден ее отдернуть. Все это сопровождалось смехом.

Brits!

Follow Prince Charles's lead, join your hands in greeting! 😂🙏🏽 pic.twitter.com/gSiFIrNpHk — Sunny Hundal (@sunny_hundal) March 13, 2020

В рамках церемонии TK Maxx and Homesense Awards награды получают молодые люди, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, но сумевшие преуспеть. Под успехом понимается как улучшение своей собственной жизни, так и помощь другим людям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса нового типа в мире. Одной из мер защиты от COVID-19, наряду с частым мытьем рук и ношением медицинских масок, является отказ от рукопожатий. Дело в том, что для заражения достаточно сначала коснуться поверхности, на которой есть вирус, а затем дотронуться до носа, рта или глаз.

Из-за опасности подхватить инфекцию от рукопожатий отказались многие мировые лидеры и высокопоставленные госслужащие. Так, на переговорах в Вене министр энергетики РФ Александр Новак был вынужден здороваться с генсеком ОПЕК ногами.