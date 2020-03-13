Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Россия вводит временные ограничения на авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Данная мера начнет действовать в субботу, 16 марта, сообщает КР.RU.

Отмечается, что изменения не коснутся регулярных рейсов в столицы данных государств и чартеров для вывоза россиян. Также ограничения не распространяются на рейсы, которые будут возвращать иностранных граждан с территории РФ на родину. Полеты по данным направлениям будут осуществляться через терминал F в московском Шереметьево.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу и назвала ее центром Европу. В настоящий момент каждый день там заражаются больше людей, нежели раньше, когда эпидемия достигла пика в Китае.

Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось до 45, в мире оно превысило уже 132 тысячи. Около пяти тысяч больных погибли. Среди государств Европы первое место по распространению COVID-19 занимает Италия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД Китая полагают — коронавирус в Ухань завезли из США.