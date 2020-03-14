Врачи рассказали об осложнениях, остающихся после излечения от коронавируса

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на китайских врачей.

Всего медики изучили состояние 12 человек, выздоровевших после заражения COVID-19. О результатах работы рассказал Оуэн Цзэн, глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет.

«Они (двое из излечившихся — Прим. ред.) задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30%», — отметил врач.

Господин Цзэн добавил, что COVID-19 также может способствовать развитию фиброза легких. При данном заболевании на дыхательных органах образуются полоски соединительных тканей, которые затрудняют работу легких.

Упомянутых пациентов ожидает дальнейшее обследование. Оно покажет, насколько у излечившихся от коронавируса людей ослаблена легочная функция. Для восстановления им будет предложена физиотерапия.

Как сообщал 5-tv.ru, эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Вирус вызывает пневмонию нового типа. По последним данным, число зараженных в мире превысило 145 тысяч человек, вылечились 72 тысячи, а умерли почти пять с половиной тысяч. В числе последних оказалась тетя известного бойца MMA Конора Макгрегора.