Врачи рассказали об осложнениях, остающихся после излечения от коронавируса
Китайские медики изучили состояние 12 человек, одолевших опасную инфекцию.
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Фото, видео: PA Images\TASS
Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на китайских врачей.
Всего медики изучили состояние 12 человек, выздоровевших после заражения COVID-19. О результатах работы рассказал Оуэн Цзэн, глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет.
«Они (двое из излечившихся — Прим. ред.) задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30%», — отметил врач.
Господин Цзэн добавил, что COVID-19 также может способствовать развитию фиброза легких. При данном заболевании на дыхательных органах образуются полоски соединительных тканей, которые затрудняют работу легких.
Упомянутых пациентов ожидает дальнейшее обследование. Оно покажет, насколько у излечившихся от коронавируса людей ослаблена легочная функция. Для восстановления им будет предложена физиотерапия.
Как сообщал 5-tv.ru, эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Вирус вызывает пневмонию нового типа. По последним данным, число зараженных в мире превысило 145 тысяч человек, вылечились 72 тысячи, а умерли почти пять с половиной тысяч. В числе последних оказалась тетя известного бойца MMA Конора Макгрегора.
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