Футболист Роналду отдаст свои отели под больницы для борьбы с коронавирусом

Нападающий португальского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду решил помочь в борьбе с коронавирусом, распространившимся по всему миру. Для предотвращения расползания заболевания по миру спортсмен намерен предоставить свои отели, для того чтобы их переоборудовали в больницы, где будут содержаться зараженные инфекцией. Оплату медицинских услуг футболист берет на себя.

Из-за мировой эпидемии ведущие футбольные лиги приостановили сезон. В частности, Национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А.

Сам Роналду накануне отказался возвращаться в итальянский Турин после того, как у игрока из его команды Даниэле Ругани подтвердился коронавирус, пишет «Чемпионат».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Союз европейских футбольных ассоциаций приостановил розыгрыши в Еврокубках на неопределенный срок.