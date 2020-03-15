Фильм о Юлии Началовой покажут в годовщину ее смерти

Фильм о жизни и смерти популярной певицы Юлии Началовой выйдет на телеэкраны 16 марта. Картина состоит из нескольких серий, которые будут показывать в рамках шоу Ксении Собчак и Александра Гордона.

Демонстрация фильма пройдет в необычном формате: вместе с Гордоном и Собчак смотреть его будут родители Юлии — Виктор и Таисия Началовы. После просмотра они обсудят увиденное в студии, пишут «Дни.ру».

Создатели определяют жанр фильма как докудрама — художественное кино, в котором актеры играют настоящих людей, но подающееся в форме документального фильма. Создатели предупреждают, что в картине будет и художественный вымысел.

Особое внимание в фильме уделено личной жизни певицы. Зрителям расскажут о ее отношениях с Дмитрием Ланским, Александром Фроловым и последним мужем Евгением Алдониным. Роль Юлии Началовой в фильме сыграла актриса Марина Орлова. Говорят, что в гриме она очень похожа на свою героиню.

Как сообщал 5-tv.ru, Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни в одной из московских клиник. Внезапная смерть певицы шокировала ее поклонников. Знаменитость похоронили спустя пять дней на Троекуровском кладбище. Затем ее родители выпустили книгу-дневник о жизни дочери. Недавно отец Юлии Началовой еще и запел.