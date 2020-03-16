«Лихорадка и усталость»: Ольге Куриленко диагностировали коронавирус
Девушка Бонда из кинофильма «Квант милосердия» призналась в Instagram, что тест на COVID-19 дал положительный результат неделю назад.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Полнолуние в Иванов день: что можно и нельзя делать 9 марта
Суперлуние 9 марта: чего ждать знакам зодиака — советы астролога
Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. О том что тест на COVID-19 дал положительный результат неделю назад, звезда одной из частей бондианы призналась на своей странице в Instagram.
«Заперли дома после положительного результата теста на коронавирус», — написала Куриленко.
По словам актрисы, ее мучают лихорадка и усталость. Среди основных симптомов Куриленко также отметила температуру и слабость.
Артистку поспешили поддержать зарубежные и российские звезды кино и телевидения. Одними из первых отметились Мила Йовович и Наталья Рудова, а также фотомодель Лена Перминова.
Также подписчики актрисы поинтересовались о наличии других симптомов смертельно опасного заболевания.
«Извините, а как с кашлем? Он обязательно есть?» — спросил один из юзеров.
Остальные пожелали Куриленко скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, отмечает 40-летие.
Нашли ошибку?