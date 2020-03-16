«Лихорадка и усталость»: Ольге Куриленко диагностировали коронавирус

Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. О том что тест на COVID-19 дал положительный результат неделю назад, звезда одной из частей бондианы призналась на своей странице в Instagram.

«Заперли дома после положительного результата теста на коронавирус», — написала Куриленко.

По словам актрисы, ее мучают лихорадка и усталость. Среди основных симптомов Куриленко также отметила температуру и слабость.

Артистку поспешили поддержать зарубежные и российские звезды кино и телевидения. Одними из первых отметились Мила Йовович и Наталья Рудова, а также фотомодель Лена Перминова.

Также подписчики актрисы поинтересовались о наличии других симптомов смертельно опасного заболевания.

«Извините, а как с кашлем? Он обязательно есть?» — спросил один из юзеров.

Остальные пожелали Куриленко скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда, отмечает 40-летие.