Европа закрывает границы и вводит режим ЧС: как коронавирус повлиял на ситуацию в мире

В аэропорту «Пулково» садятся последние самолеты из стран Европы. Петербург приостановил воздушное сообщение с опасными регионами.

В самом Евросоюзе, который стал новым центром эпидемии, парализовано не только авиасообщение — встали поезда. Власти пытаются сделать все возможное, чтобы вирус не вышел за пределы карантинных зон. Но пока безуспешно — среди заболевших даже первые лица государств и мировые знаменитости. Счет погибших пошел на тысячи — такой пандемии в новейшей мировой истории еще не было.

Вся последняя информация у нашего корреспондента Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин заявил о запуске горячей линии по вопросам распространения коронавируса.