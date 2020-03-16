Европа закрывает границы и вводит режим ЧС: как коронавирус повлиял на ситуацию в мире

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Опасное заболевание не обошло стороной даже первых лиц государств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jorge Sanz; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В аэропорту «Пулково» садятся последние самолеты из стран Европы. Петербург приостановил воздушное сообщение с опасными регионами.

В самом Евросоюзе, который стал новым центром эпидемии, парализовано не только авиасообщение — встали поезда. Власти пытаются сделать все возможное, чтобы вирус не вышел за пределы карантинных зон. Но пока безуспешно — среди заболевших даже первые лица государств и мировые знаменитости. Счет погибших пошел на тысячи — такой пандемии в новейшей мировой истории еще не было.

Вся последняя информация у нашего корреспондента Светланы Бобруенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мишустин заявил о запуске горячей линии по вопросам распространения коронавируса.

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