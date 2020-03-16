Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в России
По словам главы кабмина, на борьбу с инфекцией в рамках антикризисных мероприятий из резервного фонда будет выделено около 300 миллиардов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru
Россиян будут оповещать о ситуации с коронавирусом через онлайн-систему, а также в соцсетях. Кроме того, будет открыта горячая линия. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. По словам главы кабмина, на борьбу с инфекцией в рамках антикризисных мероприятий из резервного фонда будет выделено около трехсот миллиардов рублей.
Список мер уже разработан. Это, в том числе, особый порядок оплаты больничных, премирование врачей и поддержка бизнеса, который несет потери. Отсрочку налоговых платежей получат компании, работающие в сферах туризма и авиаперевозок. А для того, чтобы не допустить ажиотажа и дефицита, планируется упростить процедуру поставок товаров.
«С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне „зеленый коридор“ для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами», — сказал премьер-министр РФ.
Мишустин также сообщил, что Россия закрывает границу с Белоруссией для перемещения людей. А Минобрнауки сегодня обязало ВУЗы измерять у студентов температуру и закупить средства дезинфекции.
По распоряжению Смольного в Петербурге детские сады, школы и колледжи с 16 марта переведены на свободное посещение по усмотрению родителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия ввела ограничения на полеты во все страны Евросоюза.
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