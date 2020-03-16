Евросоюз ограничил въезд на свою территорию на 30 дней

Евросоюз вводит запрет на все поездки на свою территорию, исключая неотложные. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, сообщает ТАСС.

Уточняется, что на границах ЕС созданы «зеленые линии» для грузовиков с продуктами питания и медицинскими препаратами.

Ожидается, что эта мера будет утверждена во время телеконференции глав государств и правительств ЕС и начнет днействовать с 18 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликован список мест в Петербурге, где бесплатно проверяют на коронавирус.