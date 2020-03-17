На лайнере Costa Luminosа с россиянами на борту вспыхнул коронавирус
С корабля, который совершает трансатлантический круиз из США в Европу, сняли двух пассажиров с подозрением на COVID-19.
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Фото, видео: Globallookpress.com, Пятый канал
Около двух тысяч пассажиров лайнера Costa Luminosa могут остаться на карантине. С корабля, который совершает трансатлантический круиз из США в Европу, сняли двух пассажиров с подозрением на коронавирус. На судне путешествуют и наши соотечественники. Вот как они описывают ситуацию на борту.
«Нам запрещено покидать каюты. Поэтому никакой у нас активности, никаких развлечений у нас нет. Мы просто сидим в каютах, сюда нам доставляют еду. Приходят мерить температуру каждый день. Приносят воду и напитки. И все. Телевизор не работает. Интернета нет. Но у тех, кто покупал платный пакет, интернет есть. Бесплатно компания интернет не предоставляет», — жалуется российская туристка Светлана Симанович.
Конечным пунктом маршрута должен стать французский Марсель. Лайнер прибудет туда 18 марта. Компания-оператор пообещала организовать доставку всех пассажиров домой. Однако пока неизвестно, что будет с людьми, если власти Франции поставят судно на карантин.
Ранее в Японии не разрешили сойти на берег пассажирам круизного лайнера Diamond Рrinсеss. Они оставались на борту две недели после прибытия в порт Иокогамы.
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