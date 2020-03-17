Фондовые рынки США закончили торги рекордным обвалом
Это падение признали самым масштабным за последние 30 лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Nagle: 5-tv.ru
Коронавирус нанес удар в самое сердце экономики США. Фондовые рынки накануне закончили торги рекордным обвалом. Ключевые индексы снизились на 13% — это самое крупное падение за последние более чем 30 лет.
На ситуацию на рынке ценных бумаг повлияло заявление Дональда Трампа, который предположил, что пандемия может затянуться до конца лета. При этом Трамп не исключил начала рецессии. Индексы снижаются и на других мировых биржах. А вот нефть постепенно отыгрывает утраченные ранее позиции. Цена на черное золото сегодня растет в пределах 5%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс доллара превысил 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже.
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