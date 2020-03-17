Проигнорировавшего карантин депутата Госдумы предложили лишить мандата

Депутата Госдумы Сергея Катаснова могут лишить мандата из-за нарушения режима самоизоляции после возвращения из Франции. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного избранника внесла фракция ЛДПР.

В постановлении говорится, что депутатские полномочия Катасонова должны быть прекращены «в связи с грубым нарушением им санитарно-эпидемиологических требований и норм».

Правовое управление Госдумы уже дало отрицательное заключение на проект постановления. Там отметили, что закон не предусматривает такого основания для лишения мандата депутата Госдумы.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Катасонов в течение нескольких дней продолжал ходить в Госдуму после возвращения из Франции. В результате несколько его коллег, сидевших с ним рядом, попали под карантин.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. В частности, предусмотрена двухнедельная самоизоляция для граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. В московских школах ввели свободное посещение.