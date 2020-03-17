В Черногории поставили условие в обмен на разрешение вывезти россиян из страны

Власти Черногории объявили, на каких условиях они готовы дать разрешение вывезти граждан России, застрявших в их стране из-за закрытия границ.

Кабмин Черногории потребовал за разрешение на эвакуацию из страны россиян доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов. Об этом со ссылкой на свой источник пишет РИА Новости.

«Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями», — рассказал собеседник агентства.

В то же время, представитель Росавиации подчеркнул, что ведомства и МИД предпринимают все необходимые шаги, чтобы получить разрешение у Подгорицы на эвакуацию россиян.

Своих клиентов в количестве около тысячи человек пытается вывезти из этой страны авиакомпания «Победа». Как сообщал ранее 5-tv.ru, туристы из России прибыли в Черногорию до того, как страна решила закрыть границы в связи с распространением коронавируса. Меры по закрытию границ сейчас принимают многие страны, однако все они позволяют путешественникам вернуться домой.