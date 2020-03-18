С работой ситуационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом ознакомился Путин

Все, что касается информации по коронавирусу в круглосуточном режиме отслеживает специальный мониторинговый центр. Во вторник его посетил Владимир Путин. Сюда стекаются данные о количестве заболевших и выздоровевших, в России и мире, о тех, кто прилетел из опасных стран, даже сведения о ценах в продуктовых магазинах.

«Никаких проблем с продуктами нет, у нас стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию. Средняя стоимость продуктовой корзины, она у нас мониторится по каждому региону вплоть до магазина», — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

На борьбу с вирусом выходят технологии. Они позволяют получить консультацию врача онлайн. Приложение президент протестировал лично.

Отдельное внимание инфоцентр уделяет борьбе с фейковыми сообщениями о распространении коронавируса. Только за первый же день зафиксировано 55 случаев недостоверной информации. Все «вбросы» заблокировали нейросети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ вместе с японскими партнерами запустят новые быстрые тесты на COVID-19.