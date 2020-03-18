В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса
По словам члена международного комитета бундестага Вальдемара Гердта, в тяжелые периоды страны должны помогать друг другу.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com
В Германии призвали отменить санкции против России в связи со сложной мировой обстановкой на фоне эпидемии коронавируса. Как отметил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, в тяжелые времена страны Евросоюза должны друг другу помогать. Это благоприятно скажется в целом на мировой экономике.
«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна.<…> Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — цитируют политика «Известия».
Он пообещал, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.
Позицию Гердта поддержал официальный представитель фракции «Левые» в парламенте Германии по внешнеполитическим вопросам Александр Ной. Он признался, что не видит в ограничительных мерах против РФ никаких преимуществ для страны.
В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что инициатива депутатов вряд ли найдет одобрение в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Ранее5-tv.ru рассказывал, как коронавирус буквально парализовал Европу.
Нашли ошибку?