В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

В Германии призвали отменить санкции против России в связи со сложной мировой обстановкой на фоне эпидемии коронавируса. Как отметил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт, в тяжелые времена страны Евросоюза должны друг другу помогать. Это благоприятно скажется в целом на мировой экономике.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна.<…> Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — цитируют политика «Известия».

Он пообещал, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Позицию Гердта поддержал официальный представитель фракции «Левые» в парламенте Германии по внешнеполитическим вопросам Александр Ной. Он признался, что не видит в ограничительных мерах против РФ никаких преимуществ для страны.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что инициатива депутатов вряд ли найдет одобрение в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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