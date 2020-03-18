СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российское посольство в столице Киева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Известно, что 14 марта группа агрессивных молодых людей устроила обстрел здания пиротехническими изделиями и надругалась над российским флагом.

При этом по официальным данным Национальной полиции Незалежной во время марша14 марта в Киеве не обнаружили нарушений общественного порядка, и сообщалось, что правоохранители справились со своей задачей по обеспечению правопорядка.

«Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — сказала Петренко

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.