СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство РФ в Киеве

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Нюра Незванова
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Радикалы 14 марта обстреляли здание пиротехническими изделиями и надругались над российским флагом.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Тема:
Украинский кризис

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российское посольство в столице Киева, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Известно, что 14 марта группа агрессивных молодых людей устроила обстрел здания пиротехническими изделиями и надругалась над российским флагом.

При этом по официальным данным Национальной полиции Незалежной во время марша14 марта в Киеве не обнаружили нарушений общественного порядка, и сообщалось, что правоохранители справились со своей задачей по обеспечению правопорядка.

«Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине», — сказала Петренко

В настоящий момент устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

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