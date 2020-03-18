В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с застрявшими в Черногории россиянами

Около тысячи россиян буквально заблокированы на территории Черногории. Местные власти не дали разрешения на выполнение чартерных рейсов из черногорского города Тиват для вывоза российских граждан. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

Она сообщила, что в настоящий момент в Черногории находятся около 900 пассажиров авиакомпании «Победа», и около 120 клиентов «Аэрофлота».

«Это семьи с детьми, пожилые люди. Мы со своей стороны готовы к организации рейсов в самое ближайшее время: готовы и экипажи, и самолеты», — заявила представитель компании-перевозчика.

Однако, по словам Спиваковой, несмотря на предпринимаемые «Аэрофлотом» меры, «со стороны Росавиации, дипломатических ведомств, включая Министерство иностранных дел, решения до сих пор нет».

О ситуации в Черногории также высказался генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы получить разрешение правительства Черногории и как можно скорее доставить вас домой. <…> Мы готовы вылететь за вами в любое время! Прямо сейчас во Внуково наши экипажи ждут разрешения на вылет!» — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что онкобольной турист, застрявший в Черногории, экстренно нуждается в лекарстве.