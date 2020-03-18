В «Аэрофлоте» прокомментировали ситуацию с застрявшими в Черногории россиянами
Около тысячи российских граждан не могут вернуться на родину. Среди них есть онкобольные.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Paco Freire; 5-tv.ru
Около тысячи россиян буквально заблокированы на территории Черногории. Местные власти не дали разрешения на выполнение чартерных рейсов из черногорского города Тиват для вывоза российских граждан. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
Она сообщила, что в настоящий момент в Черногории находятся около 900 пассажиров авиакомпании «Победа», и около 120 клиентов «Аэрофлота».
«Это семьи с детьми, пожилые люди. Мы со своей стороны готовы к организации рейсов в самое ближайшее время: готовы и экипажи, и самолеты», — заявила представитель компании-перевозчика.
Однако, по словам Спиваковой, несмотря на предпринимаемые «Аэрофлотом» меры, «со стороны Росавиации, дипломатических ведомств, включая Министерство иностранных дел, решения до сих пор нет».
О ситуации в Черногории также высказался генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы получить разрешение правительства Черногории и как можно скорее доставить вас домой. <…> Мы готовы вылететь за вами в любое время! Прямо сейчас во Внуково наши экипажи ждут разрешения на вылет!» — сказал он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что онкобольной турист, застрявший в Черногории, экстренно нуждается в лекарстве.
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