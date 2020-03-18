Заблокированные в Черногории россияне рискуют остаться ночью на улице

Российские туристы, застрявшие в Черногории из-за мер безопасности по коронавирусу, рискуют замерзнуть на улице. Как стало известно 5-tv.ru, люди приехали к аэропорту, но на данный момент о возможности улететь на родину им ничего не известно. Путешественники уговаривают водителя автобуса не высаживать их на улицу, где холодно.

«Если автобус уедет, мы все, замерзнем. Хотя бы разрешите в автобусе сидеть. Что-то надо делать», — говорят люди.

«А где представитель?» — интересуется друг у друга туристы.

«Он сказал, я не знаю, пустят вас или не пустят. Там будет другой встречать», — делятся информацией путешественники.

На данный момент известно, что разрешение на вывоз россиян получила авиакомпания «Аэрофлот». Как сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию, балканская страна дала разрешение только на один борт для вывоза туристов. Между тем известно, что в Черногории после решения местных властей закрыть воздушное пространство из-за пандемии коронавируса оказались заблокированными около тысячи россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в авиакомпании «Победа» рассказали, когда надеются вернуть туристов домой.