Пять советов от психотеропевта для мирной жизни во время карантина

Психотерапевт Константин Ольховой дал несколько советов по тому, как пережить карантин. В связи с тем, что для профилактики коронавируса школьники и студенты отправлены на дистанционное обучение, а сотрудники офисов — на удаленную работу, многие из них столкнулись со стрессом и паникой, однако эмоции можно контролировать, убежден специалист.

«Первое — не ищите виноватых. Вы не можете ничего сделать с бурей, ураганом, землетрясением — на карантин по коронавирусу по решению правительств по всему миру вы никак повлиять не можете. Если вы настроите себя на это, как на зиму, весну, лето, вам станет легче», — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Врач признал, в связи с эпидемией по всему миру психический иммунитет у людей снижен, то есть у них наблюдается склонность к обидам, раздражениям, ссорам, конфликтам, однако нельзя срывать свой негатив на близких, посоветовал Ольховой.

«Максимально стараемся сглаживать острые углы. Все желания доказать истину, поссориться, переделать кого-то оставляем на потом. Переключайтесь на работу, прогулку, а в голове повторяйте — все разборки откладываем на нормализацию жизни. Сейчас они будут непродуктивны, просто получите скандал», — рекомендовал психотерапевт.

Он напомнил, что стресс негативно влияет на эндокринную и иммунную системы, поэтому лучше постараться от него избавить себя и своих близких. Чтобы это сделать, необходимо переключиться на другие дела: например, заняться ремонтом в доме, освоить рецепт вкусного пирога и другое.

«У большинства людей почти всегда есть объекты для внешнего переключения, то, что в психотерапии называется триангуляцией — когда можно переключаться на третьи действия. В условиях изоляции в тесном кругу привычные триангуляции — работа, торговые центры, походы в гости — исчезают, и чтобы не увеличивать стресс — создайте новые», — отметил медик.

По мнению специалиста, в данной ситуации на психическое здоровье человека положительно могут влиять также физические нагрузки.

«Хорошая физическая форма — это хорошая психическая форма и наоборот. Активности, аэробика, гимнастика, прятки — при любом карантине есть возможность выйти прогуляться», — напомнил эксперт.

В заключение Ольховой добавил, что во время карантина важно помнить о том, что он вскоре закончится и ситуация стабилизируется. Незачем на себя наводить панику и тем более думать о смерти.

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