Кабмин отсрочил уплату аренды для среднего и малого бизнеса

Правительство РФ ввело трехмесячный мораторий по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату арендных платежей для среднего и малого бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Эта одна из многочисленных мер по стабилизации ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса.

По словам премьера, ради защиты здоровья граждан с пятницы на месяц отменяются ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные. В магазинах не будет пустых полок, сказал он. Кроме того, с завтрашнего дня Минпромторг и другие ведомства начнут оперативный мониторинг во всех регионах и сетях цен на продукты, лекарства, средства защиты. В оперативном режиме будут контролировать ситуацию с наличием масок.

Медучреждения в России также готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом, отметил глава правительства. В стране достаточно инфекционных коек и аппаратов ИВЛ, и при необходимости их количество увеличат. Под контроль возьмут и поставки тест-систем на коронавирус во все регионы. В России уже создан запас из 700 тысяч таких систем, заверил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса. Это коснется отмены массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, дезинфекции помещений предприятий и ведомств и изменении режима работы сотрудников по всей стране.