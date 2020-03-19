В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Речь идет об отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы сотрудников по всей стране.
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Фото, видео: ТАСС, Globallookpress.com
Российские власти обсуждают возможность усиления профилактических мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, обсуждается опыт борьбы с заражением в Китае, Италии, Франции, Испании. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве РФ.
Как отмечает агентство, усиление ограничительных мер будет зависеть от роста числа заболевших. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 по стране, Кабмин может сократить или отменить массовые мероприятия, призвать дезинфицировать помещения предприятий и ведомств, а также посоветовать работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы.
«Пока это происходит в основном в Москве, и надо решить, что делать по всей стране», — пояснил источник.
Кроме того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, обсуждается возможность рекомендовать россиянам не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ и немедленно вызывать врача в этом случае.
«Многим людям все эти рекомендации и решения <…> могут показаться избыточными. Но надо понимать, что специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией», — резюмировал правительственный источник.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 147 человек. За сутки случаи COVID-19 выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях.
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