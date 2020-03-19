Церемония передачи олимпийского огня Токио прошла без зрителей и журналистов в Греции
Мероприятие состоялось на закрытой территории из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе, где в большинстве стран ввели комендантский час.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aris Messinis; 5-tv.ru
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