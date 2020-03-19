Церемония передачи олимпийского огня Токио прошла без зрителей и журналистов в Греции

В китайском Ухане за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения короновирусом. Впервые с начала эпидемии. Чего не скажешь о Европе.

В Испании число инфицированных приблизилось к 14 тысячам. Людям разрешают выходить на улицу лишь в крайнем случае — в магазин или выгулять собаку. Некоторые идут на ухищрения, прихватив на прогулку игрушечных питомцев.

В Нидерландах министр здравоохранения упал в обморок, обсуждая ситуацию по коронавирусу. Чиновнику стало плохо прямо за трибуной парламента. Депутаты были шокированы, многие подумали, что министр заразился COVID-19. Позже тот признался, что просто переутомился.

В Чехии на три недели остановили производство автомобилей Skoda. Сотрудников завода отправили в вынужденные отпуска.

На границе Польши и Германии из-за коронавируса образовались пробки длиной в 60 километров. Водители большегрузов жалуются, что стоят там уже третьи сутки. Сообщается, что там же на границе застряли несколько автобусов с украинскими туристами.

А в Греции состоялась церемония передачи олимпийского огня Токио в преддверии летних игр. Мероприятие прошло скромно, на закрытой территории, без зрителей и местных журналистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 52 человека за сутки.