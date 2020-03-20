Еще четыре человека в России излечились от коронавируса

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России. Комплексные лабораторные исследования на заражение инфекцией показали отрицательный результат. В настоящий момент число выздоровевших от заболевания на территории РФ составило девять человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Для профилактики распространения инфекции в России были введены особые меры. В частности, 80 из 85 регионов страны перешли в режим повышенной готовности. Ученые начали испытания вакцины от COVID-19 на животных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных коронавирусом в РФ достигло 199 человек. По данным SCMP, число в мире инфекция подтвердилась у 229 тысяч 328 пациентов. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.