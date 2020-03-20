Как сохранить спортивную форму, находясь на карантине?
Жители Италии делятся в Сети оригинальными и бюджетными вариантами с пользой провести время в изоляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zueger, E.; 5-tv.ru
Итальянцы, оказавшиеся на строгом карантине из-за коронавируса, не унывают, а делятся в интернете оригинальными идеями, как с пользой провести время и сохранить спортивную форму. Причем варианты придумывают бюджетные. Так, мужчина нашел замену дорогим тренажерам в спортзале, устроив беговую дорожку на собственной кухне. Он полил пол маслом и водой. И начал буквально скользить на месте.
А его соседи сыграли в теннис через окна, находясь в разных квартирах. Правда, чтобы повторить такое, нужно иметь в запасе много мячей. Ведь они то и дело улетают за пределы импровизированного корта. А выходить из дома запрещено.
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