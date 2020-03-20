Петербуржцев будут отправлять на карантин в пансионат «Заря»

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Светлана Александрова
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Оздоровительное учреждение готово принять минимум 300 человек, а в случае необходимости — до 500.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жителей Санкт-Петербурга, возвращающихся из стран, где распространяется коронавирус, будут помещать на карантин в пансионат «Заря», расположенный в пригородном курортном поселке Репино. Об этом сообщил глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он уточнил, что речь в данном случае идет лишь о здоровых людях, которые должны провести некоторое время в изоляции.

«В этой связи из многообразия существующих в городе вариантов это самый оптимальный, который удовлетворяет и отвечает потребностям Роспотребнадзора», ― цитирует Ржаненкова Интерфакс.

Уже сейчас в «Заре» готовы принять около 300 человек, но в случае необходимости количество мест обещают увеличить еще на 200. Медицинский и обслуживающий персонал сможет жить прямо в пансионате.

«Люди будут поступать сюда исключительно по направлению Роспотребнадзора и медиков, которые выписывают больничный лист», — добавил представитель городской администрации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день зарегистрировано 14 случаев заражения COVI-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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