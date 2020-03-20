Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 20 марта
Италия обогнала Китай по числу смертей от коронавируса
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sultan Mahmud Mukut? Sultan Mahmud Mukut, Michal Kamaryt, Matteo Biatta/Ropi, Zamir Usman
Число зараженных COVI-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, к настоящему моменту превысило 253 тысячи человек, около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Скончались более 10,5 тысяч. Вылечились на сегодняшний день более 86,5 тысячи человек.
Лидирует по количеству заразившихся по-прежнему Китай — более 80 тысяч. На втором месте — Италия, там заражены более 41 тысячи человек. Однако по смертности Италия обогнала Китай — 3,4 тысячи против 3,2 погибших в Поднебесной.
На третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом Иран — 18,4 тысячи, и свыше 1,2 человек там скончались. Чуть меньше случаев в Испании: 18 тысяч и 833 погибших. В США коронавирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, умерли уже более 200.
В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. COVI-19 обнаружен у 253 граждан. 10 человек выздоровели, ни одной смерти по-прежнему зарегистрировано не было.
Наибольшее число зараженных приходится на Москву — 131 и Московскую область — 18. В Санкт-Петербурге выявлено 14 заразившихся.
Семь человек болеют в Якутии, шесть — в Свердловской области, пять — в Самарской. По четыре заразившихся в Калининграде и Красноярске, по три и менее — в Липецке, Тюменской и Тверской областях, в Кемерово, Нижнем Новгороде, Пермском крае, в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях, в Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском АО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ученые испытывают шесть разных вакцин от коронавируса
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