Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

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Василий Заика
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На Апеннинском полуострове также отмечается и резкий рост выздоровевших.

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Фото, видео: Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд. По словам руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, за последние 24 часа скончались 627 человек с инфекционным заболеванием, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это самый большой показатель на Апеннинском полуострове с момента начала пандемии коронавируса. Италия накануне даже обогнала Китай по общему количеству жертв нового внеклеточного агента. На данный момент их зарегистрировано 4032.

Несмотря на это, Анджело Боррелли отмечает и резкий рост числа тех, кому посчастливилось побороть инфекцию — 689 человек за сутки при общем количестве 5129.

В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано почти 38 тысяч жителей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на вечер 20 марта.

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