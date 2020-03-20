Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
На Апеннинском полуострове также отмечается и резкий рост выздоровевших.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Пять знаков зодиака, которые реже всего болеют инфекциями
Фото, видео: Globallookpress.com
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд. По словам руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, за последние 24 часа скончались 627 человек с инфекционным заболеванием, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это самый большой показатель на Апеннинском полуострове с момента начала пандемии коронавируса. Италия накануне даже обогнала Китай по общему количеству жертв нового внеклеточного агента. На данный момент их зарегистрировано 4032.
Несмотря на это, Анджело Боррелли отмечает и резкий рост числа тех, кому посчастливилось побороть инфекцию — 689 человек за сутки при общем количестве 5129.
В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано почти 38 тысяч жителей.
Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на вечер 20 марта.
- 20 мар
- Петербуржцев будут отправлять на карантин в пансионат «Заря»
- 20 мар
- Путин обсудил с президентом Казахстана шаги по предотвращению распространения коронавируса
- 20 мар
- «Победа» вернула на родину из Черногории всех своих пассажиров
- 20 мар
- Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине
- 20 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 20 марта
- 20 мар
- Гулькина нарушает режим карантина ради любимого кота
- 20 мар
- Как коронавирус превратил в неофициальных заложников тысячи российских туристов
- 20 мар
- В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса
- 20 мар
- Ответ науки: Когда ждать вакцину от коронавируса?
- 20 мар
- В девяти регионах РФ за сутки выявлено 54 случая заражения коронавирусом
Читайте также
55%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?