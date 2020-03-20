Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд. По словам руководителя службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, за последние 24 часа скончались 627 человек с инфекционным заболеванием, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это самый большой показатель на Апеннинском полуострове с момента начала пандемии коронавируса. Италия накануне даже обогнала Китай по общему количеству жертв нового внеклеточного агента. На данный момент их зарегистрировано 4032.

Несмотря на это, Анджело Боррелли отмечает и резкий рост числа тех, кому посчастливилось побороть инфекцию — 689 человек за сутки при общем количестве 5129.

В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано почти 38 тысяч жителей.

Ранее 5-tv.ru опубликовал актуальные данные по коронавирусу в России и мире на вечер 20 марта.