Юрий Лоза худеет и отращивает бороду во время карантина по коронавирусу

Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал о своих занятиях во время карантина, вызванного угрозой распространения коронавируса.

Во-первых, исполнитель заявил, что у него появилась чудесная возможность отрастить бороду. Раньше этому якобы мешала его концертная деятельность и обязанность поддерживать определенный имидж.

«Мне бриться даже лень, понимаете? Я сказал сам себе — не буду бриться до победы. Пока не победим коронавирус», — сказал он.

Юрий Лоза, похоже, всерьез решил взяться за изменения в своей внешности. Музыкант утверждает, что теперь он может сбросить лишние килограммы. Раньше этому мешали постоянные банкеты, рестораны и праздничные мероприятия с фуршетами.

«Почему нельзя взять и пройти программу похудения? Всегда была отмазка. Тем более сейчас идет Великий пост. Взять и скинуть лишние 20-30 килограммов», — поделился мыслями исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза рассказал о панике и коронавирусе.