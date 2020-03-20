Юрий Лоза худеет и отращивает бороду во время карантина по коронавирусу
Музыкант рассказал, что раньше для подобных изменений «всегда была отмазка».
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Фото, видео: Globallookpress.com
Российский певец и композитор Юрий Лоза рассказал о своих занятиях во время карантина, вызванного угрозой распространения коронавируса.
Во-первых, исполнитель заявил, что у него появилась чудесная возможность отрастить бороду. Раньше этому якобы мешала его концертная деятельность и обязанность поддерживать определенный имидж.
«Мне бриться даже лень, понимаете? Я сказал сам себе — не буду бриться до победы. Пока не победим коронавирус», — сказал он.
Юрий Лоза, похоже, всерьез решил взяться за изменения в своей внешности. Музыкант утверждает, что теперь он может сбросить лишние килограммы. Раньше этому мешали постоянные банкеты, рестораны и праздничные мероприятия с фуршетами.
«Почему нельзя взять и пройти программу похудения? Всегда была отмазка. Тем более сейчас идет Великий пост. Взять и скинуть лишние 20-30 килограммов», — поделился мыслями исполнитель.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Лоза рассказал о панике и коронавирусе.
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