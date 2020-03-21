Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 21 марта
Число зараженных COVID-19 по всему миру превысило 290 тысяч человек. За последние сутки умер 581 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sultan Mahmud Mukut? Sultan Mahmud Mukut, Michal Kamaryt, Matteo Biatta/Ropi, Zamir Usman
Погибшие и пострадавшие на 21 марта
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 290 тысяч человек, из них более 1,9 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 12 тысяч жизней (за сутки умер 581 человек), около 92,6 тысячи человек вылечились.
По информации Всемирной организации здравоохранения коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 177 стран.
По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.
Ситуация в России
За сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся составило 306 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVI-19, 17 новых случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. Трое заразившихся выявлены — в Свердловской области, по два — в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.
В Крыму, Ханты-Мансийском АО, в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также в Хабаровском, Красноярском и Ставропольском краях зарегистрированы по одному случаю заражения.
Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах.
Из больниц Москвы и Подмосковья выписаны четыре человека, вылечившиеся от коронавирусной инфекции.
Ситуация в мире
Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — более 81 тысячи, более 71 тысячи — выздоровели, 3,3 тысячи заболевших скончались.
В Италии коронавирусом заразились уже более 47 тысяч человек, умерли уже более четырех тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — более 8,5%.
На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 25 тысяч, из них умерли более 1,3 тысячи.
Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Всего в этой стране зарегистрировано 450 случаев заражения.
В США выявлено 19,9 тысячи зараженных, скончались на сегодняшний день 265 человек.
Данные на 20 марта
Число зараженных COVI-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, к настоящему моменту превысило 253 тысячи человек, около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Скончались более 10,5 тысяч. Вылечились на сегодняшний день более 86,5 тысячи человек.
Лидирует по количеству заразившихся по-прежнему Китай — более 80 тысяч. На втором месте — Италия, там заражены более 41 тысячи человек. Однако по смертности Италия обогнала Китай — 3,4 тысячи против 3,2 погибших в Поднебесной.
На третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом Иран — 18,4 тысячи, и свыше 1,2 человек там скончались. Чуть меньше случаев в Испании: 18 тысяч и 833 погибших. В США коронавирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, умерли уже более 200.
В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. COVI-19 обнаружен у 253 граждан. 10 человек выздоровели, ни одной смерти по-прежнему зарегистрировано не было.
Наибольшее число зараженных приходится на Москву — 131 и Московскую область — 18. В Санкт-Петербурге выявлено 14 заразившихся.
Семь человек болеют в Якутии, шесть — в Свердловской области, пять — в Самарской. По четыре заразившихся в Калининграде и Красноярске, по три и менее — в Липецке, Тюменской и Тверской областях, в Кемерово, Нижнем Новгороде, Пермском крае, в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях, в Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском АО.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ученые испытывают шесть разных вакцин от коронавируса
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