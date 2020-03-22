Почему суд в США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»?

К двойным стандартам из Вашингтона мы уже привыкли. Вертлявая политика, а зачастую откровенная ложь стали визитными карточками наших заокеанских партнеров. Как доказательство — юридическая сенсация этой недели. Американское министерство юстиции прекратило уголовное дело против российской компании «Concord Management and Consulting».

Фирма бизнесмена Евгения Пригожина проходила по так называемому «российскому делу». Пытались доказать, что именно Пригожин, организовал вмешательство в американские выборы и выбрал таки Трампа.

Оказывается, продолжение разбирательства может привести к раскрытию средств и методов работы правоохранительных органов. Вот такой неожиданный поворот. Но что это означает, чего они так испугались? Или раньше их это не волновало?

Все достаточно просто. Просто, когда готовились к заседанию, которое было назначено на 6 апреля, стало очевидно, что настоящих-то доказательств нет. А те, что есть — ну совсем уж липовые, до неприличия.

«Америка устала и действительно все стало ясно с отсутствием доказательств вмешательства России в выборы. Доказательства, которые мы получали в 2017 году они носят весьма детский характер, то есть там какие-то IP, какие-то рубли. Действительно, сегодня все ученые говорят о том, что на итог выборов повлияла не Россия, а то что происходит внутри Соединенных Штатов Америки», — пояснила профессор кафедры Американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Наталья Цветкова.

«Россия — еще раз повторимся — удобный, наверное, инструмент, который используется во внутриполитической борьбе. Это может быть не Россия, это могут быть другие государства. Россия в данном контексте — это инструмент, который используют заинтересованные и противоборствующие политические силы внутри Соединенных Штатов», — рассказал политолог Григорий Ярыгин.

Интересно, что сам Евгений Пригожин потребовал вернуть дело в суд. Чтобы все узнали, кто в этой истории виновен. А еще отправил письмо генеральному прокурору США Уильямму Барру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, в которую входит бывший президент Обама и другие высшие чиновники. И наказать их за сговор, клевету, фальсификацию документов и стремление опорочить, как его лично, так и Россию.

А еще Пригожин готовит против США иск на 50 миллиардов долларов за санкции и незаконное преследование.

Напомню в 2018 году Минюст США и спецпрокурор Роберт Мюллер заочно обвинили ряд российских компаний в попытках вмешаться в выборы. В первую очередь, компанию «Конкорд».

Расследование мифического российского вмешательства длилось два года. Даже подготовили спецдоклад почти на 500 страниц. В итоге оказалось, что никаких доказательств никогда не было, а 30 миллионов долларов налогоплательщиков потрачены впустую. В итоге Мюллер с позором ушел в отставку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что штаб Трампа подал в суд на The Washington Post за обвинения в сговоре с РФ.