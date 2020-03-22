«Настало мое время»: Собчак самокритично скрыла челюсть под защитной маской

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Василий Заика
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Телеведущая показывая подписчикам, как оберегает себя от заражения коронавирусом, не удержалась и поиронизировала над собственной внешностью.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ксения Собчак на своей странице в Instagram выложила фото, а в разделе сторис видео, на которых позирует на сиденье автомобиля в защитных костюме и маске. По всей видимости, именно так 38-летняя знаменитость пытается уберечь себя от заражения коронавирусом.

Телеведущая самокритично заметила, что в ее случае средство индивидуальной защиты, как аксессуар — идеальный вариант.

«Наконец-таки настало мое время! С моей челюстью — маска — это идеальный аксессуар красоты!» — написала Ксения Собчак.

@xenia_sobchak

Более чем семимиллионный штаб подписчиков светской львицы в очередной раз пришел в восторг от ее чувства юмора. Пользователи оставили множество комментариев к публикации, отметив, что знаменитость чрезмерно придирчива к себе.

«Нормальная у вас челюсть, в живую вас видел вы вообще красотка»;

«Самоирония — признак хорошего чувства юмора!»

«Не говорите ерунду. Вы симпатичная женщина»;

«Нормальная челюсть, рабочая»;

«Ксения, нормальная у вас внешность, мне кажется, вы к себе слишком придирчивы», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интимное видео Собчак и Богомолова.

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