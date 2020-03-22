Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами мира с 23 марта

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Игорь Рязов
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В Росавиации уточнили, что для ряда городов и случаев предусмотрены исключения.

Фото: www.globallookpress.com /J.W.Alker

Тема:
Эпидемия коронавируса

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами мира с 23 марта. Исключения сделаны только для рейсов в столицы или крупные города иностранных государств, а также чартеров для вывоза граждан на родину. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — сказано в сообщении.

Уточняется, что всего в список исключений попали столицы и крупные города 146 стран.

По последним данным, в России зарегистрировано 367 больных COVID-19. За сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 61 человека. Большая часть из них — 54 — в Москве. Остальные семеро проживают еще в пяти регионах.

Как сообщал 5-tv.ru, прежде власти РФ ограничивали авиасообщение с другими странами точечно. Власти других государств тоже принимают подобные меры и закрывают границы для иностранцев.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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