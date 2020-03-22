Украинские военные сочли свои катера «ответом» десантным кораблям ЧФ РФ

Украинские военные сочли десантно-штурмовые катера «Кентавр» ВМС страны «достойным ответом» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ, сообщает РИА Новости.

В Минобороны Незалежной отметили, что скорость катеров может достигать 30 узлов. Помимо прочего, боевые единицы оснащены блоками неуправляемых ракет С-8, а на борту могут находиться 36 десантников.

«Такие характеристики полностью устраивают командование ВМС (Украины — Прим.ред.), а, главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», — утверждают украинские военные.

«Кентавры», водоизмещением 55 тонн, производит завод «Кузница на Рыбальском», который до 2018 года находился под контролем бывшего президента Украины Петра Порошенко. В настоящее время два катера проходят испытания, а третий находится только на стадии строительства.

На вооружении Черноморского флота РФ стоят семь больших десантных кораблей проектов 1171 и 775. Водоизмещение судов составляет от 3400 до 3450 тонн. БДК, в зависимости от типа, в состоянии транспортировать до 20 танков или 45 бронетранспортеров и вмещать на борту 300-400 десантников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский сторонник членства в НАТО заявил об «отсутствии» надводного флота РФ.