Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля

Весенние каникулы в России продлили до 12 апреля. Из-за ситуации с коронавирусом с сегодняшнего дня все российские школы уходят на трехнедельный отдых.

В этот период для учащихся будет организовано онлайн-обучение. Методическую подержку и рекомендации учителям, обеспечат кураторы из Минпросвещения и Рособрнадзора. Для этого откроют специальные горячие линии.

Кроме того на популярных интернет-платформах запустят бесплатные видеокурсы по основным предметам. Педагогам рекомендовали сократить виртуальные уроки до 30 минут.

В Москве, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, также отменяется льготный проезд для учеников 5-11 классов. А имеющие право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на утро 23 марта в Москве вылечились от коронавируса девять человек.