Весенние каникулы в российских школах продлили до 12 апреля

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На ближайшие две недели, чтобы дети не отстали от образовательной программы, будет организовано онлайн-обучение.

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Фото, видео: ТАСС / Евгений Софронеев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Весенние каникулы в России продлили до 12 апреля. Из-за ситуации с коронавирусом с сегодняшнего дня все российские школы уходят на трехнедельный отдых.

В этот период для учащихся будет организовано онлайн-обучение. Методическую подержку и рекомендации учителям, обеспечат кураторы из Минпросвещения и Рособрнадзора. Для этого откроют специальные горячие линии.

Кроме того на популярных интернет-платформах запустят бесплатные видеокурсы по основным предметам. Педагогам рекомендовали сократить виртуальные уроки до 30 минут.

В Москве, как заявил мэр столицы Сергей Собянин, также отменяется льготный проезд для учеников 5-11 классов. А имеющие право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы. 

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на утро 23 марта  в Москве вылечились от коронавируса девять человек. 

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