Число летальных исходов в Испании из-за коронавируса за сутки выросло на треть

Крайне сложная ситуация из-за COVID-19 и в Испании. В воскресенье там был зафиксирован скачок смертности от коронавируса — около 400 человек за сутки.

Министерство здравоохранения страны объявило, что число случаев с летальным исходом увеличилось на треть. Существенно прибавилось и зараженных — их сейчас более 28-ми тысяч. Среди заболевших — три с половиной тысячи испанских медиков. Врачей в стране катастрофически не хватает. На работу привлекают докторов, вышедших на пенсию, а также студентов последнего курса и волонтеров.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в России за последние сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Все заболевшие за последние две недели прибыли из-за рубежа.