Коронавирус едва не спровоцировал ссору между Францией и Великобританией
Эммануэль Макрон был возмущен малыми мерами по борьбе с вирусом в королевстве и поставил Джонсону ультиматум.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Коронавирус едва не спровоцировал крупную ссору между Францией и Великобританией. Эммануэль Макрон поставил ультиматум Борису Джонсону: если он не примет более решительных мер по борьбе с эпидемией, Париж закроет границу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
По данным журналистов, французский президент пригрозил британскому премьеру, что если тот не прислушается, то свои рубежи закроют и другие европейские страны. Судя по всему, на Джонсона это подействовало, и он тут же ограничил работу пабов, клубов и других общественных мест.
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