Коронавирус едва не спровоцировал ссору между Францией и Великобританией

Коронавирус едва не спровоцировал крупную ссору между Францией и Великобританией. Эммануэль Макрон поставил ультиматум Борису Джонсону: если он не примет более решительных мер по борьбе с эпидемией, Париж закроет границу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По данным журналистов, французский президент пригрозил британскому премьеру, что если тот не прислушается, то свои рубежи закроют и другие европейские страны. Судя по всему, на Джонсона это подействовало, и он тут же ограничил работу пабов, клубов и других общественных мест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число летальных исходов в Испании из-за коронавируса за сутки выросло на треть.