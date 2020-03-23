В Германии осудили местный телеканал за поздравление Лаврова с юбилеем

|
Валентин Черников
13

Немецкая газета обвинила Кремль в военной кампании против Пентагона на фоне коронавируса.

Фото: МИД РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Немецкий таблоид Bild раскритиковал телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием. Телеканал выложил посвященное юбиляру сообщение в Twitter. При этом СМИ назвало главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем» и порекомендовало подписчикам приобрести свежую книгу с его фотографиями, изданную ко дню рождения политика.

Журналист Bild Джулиан Репке назвал такой поступок коллег «немыслимым скандалом». По его мнению, российская пропаганда распространяет направленные против Запада теории заговора. Согласно этим теориям, за эпидемией коронавируса стоит Пентагон. На этом основании издание посчитало недопустимым поздравление ARD, адресованное Лаврову, во времена этой «гибридной военной кампании Кремля против Запада».

Автора возмутило и то, что телеканал разместил у себя пост представительства России в НАТО, а предложение купить альбом с фотографиями политика назвал культом личности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 мар
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме
23 мар
Путин не собирается переходить «на удаленку» из-за коронавируса
22 мар
Минкультуры рекомендовало всем российским кинотеатрам приостановить работу
22 мар
Коронавирус в Италии унес жизни 651 человека за сутки
22 мар
Многоразовые медицинские маски начали шить в России
22 мар
«Мыльный ответ коронавирусу»: Шура перепел свою песню и запустил челлендж
22 мар
Митя Фомин рассказал, как его сестра переживает карантин в Италии
22 мар
Меркель отправится под домашний карантин из-за контакта с врачом с COVID-19
22 мар
Что за зверь этот коронавирус? Сколько он живет, и как не заразиться — рассказывают ученые
22 мар
Врач-инфекционист назвала главные отличия гриппа от коронавируса

Читайте также

-6° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

7:08
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Тамбовской области возросло до 18
7:01
В Германии осудили местный телеканал за поздравление Лаврова с юбилеем
6:46
В Петербурге мужчина выпал из окна 16-го этажа и выжил
6:44
23 марта — Всемирный день метеорологии
6:28
«Нос картошкой» — Валентина Рубцова рассказала о детских комплексах
6:13
На Сибирь обрушилась метель с ураганным ветром

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых вырастают высокомерными эгоистами

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок