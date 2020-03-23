В Германии осудили местный телеканал за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая газета обвинила Кремль в военной кампании против Пентагона на фоне коронавируса.
Фото: МИД РФ/ТАСС
Немецкий таблоид Bild раскритиковал телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 70-летием. Телеканал выложил посвященное юбиляру сообщение в Twitter. При этом СМИ назвало главу российского МИДа Сергея Лаврова «марафонцем» и порекомендовало подписчикам приобрести свежую книгу с его фотографиями, изданную ко дню рождения политика.
S dnjom roshdenija, Sergej Wiktorowitsch! Russlands Marathon-Außenminister Sergej Lawrow wird heute 70 Jahre alt. Seit 2004 ist er im Amt. Zu seinem Geburtstag kann man sich jetzt einen Bildband mit seinen Fotos als Minister kaufen. https://t.co/prTMblqYkL— ARD Moskau (@ARDMoskau) March 21, 2020
Журналист Bild Джулиан Репке назвал такой поступок коллег «немыслимым скандалом». По его мнению, российская пропаганда распространяет направленные против Запада теории заговора. Согласно этим теориям, за эпидемией коронавируса стоит Пентагон. На этом основании издание посчитало недопустимым поздравление ARD, адресованное Лаврову, во времена этой «гибридной военной кампании Кремля против Запада».
Автора возмутило и то, что телеканал разместил у себя пост представительства России в НАТО, а предложение купить альбом с фотографиями политика назвал культом личности.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин присвоил Лаврову звание Героя Труда.
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