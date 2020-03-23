Талая вода угрожает затоплением автотрассам в Алтайском крае
Жители сообщают, что наводнение с каждым днем становится все масштабнее.
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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru
В Сибири бушуют метели с ураганным ветром. Порывы достигают 30-ти метров в секунду. Вот так сейчас выглядят трассы под Новосибирском. Водителям рекомендуют не планировать дальние поездки.
А в Алтайском крае под воду в любой момент могут уйти автомагистрали. Всему виной — слишком большое количество снега. Талая вода с полей уже вплотную подошла к дорогам. Очевидцы сообщают, что наводнение с каждым днем все масштабнее.
На южную часть России наоборот, надвигаются заморозки. И температура опустится ниже, чем за последние годы. В Крыму и Краснодарском крае ожидается до трех градусов мороза.
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