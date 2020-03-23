Сирийские беженцы возвращаются в освобожденные от боевиков районы

Сирийские беженцы возвращаются в районы, которые еще недавно занимали боевики. После освобождения оживает и пригород Пальмиры. До полного восстановления инфраструктуры там еще далеко, но люди не боятся трудностей. Как говорят местные жители, гораздо сложнее было в американском лагере для беженцев.

Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев передает из Сирии. Подробности в репортаже.

Наша съемочная группа приехала в окрестности Пальмиры, но в этот раз мы интересовались не историческими редкостями, а людьми. Около громадного музея под открытым небом есть небольшой городок Тадмор, в который начали возвращаться беженцы. Тадмор почти пуст, но, кажется, у него есть надежда стать таким, каким он был до войны.

Сюда приезжали люди из Дамаска на машинах, чтобы хорошо провести время, вкусно поесть в ресторанах и посмотреть на достопримечательности Пальмиры. Теперь вы видите, в каком это все состоянии, но наш собеседник сказал, что жизнь здесь и сейчас это все равно рай по сравнению с тем, что у него было в лагере Эр-Рукбан.

Вот путь, который проделала семья Ахмада за последние восемь лет. Это Тадмор, а это – американский лагерь Эр-Рукбан, в который все бежали, когда в город пришли террористы.

«Эта палатка стоила нам 50 тысяч сирийских лир, представляете! Ее привезли как гуманитарную помощь из Ливана и продали нам. Но это еще полбеды. Когда мы купили палатку и разместились, то обнаружили, что в лагере вообще нет ничего – ни еды, ни воды, ни лекарств. За все с нас требовали деньги. У наших родственников заболел ребенок, четырехлетняя девочка, у нее была инфекция и ей никто не помог. Кончились деньги, и ребенок умер прямо у меня на руках», – рассказывает беженец Ахмад Мухаммед.

В лагере для обездоленных продавали палатки, еду, лекарства, цедили деньги за каждую мелочь и еще заставляли вкалывать, как рабов. Такая вот коммерческая благотворительность, которой заправляли боевики. По словам Аля и Ахмада, под видом благотворительности в Эр-Рукбане ведется вербовка новых бойцов с «режимом». Именно так на американской стороне именуют законное правительство Сирии.

«В лагере распространяли листовки, в которых предлагалось взять оружие и идти воевать против режима Асада. И любой мужчина мог обратиться к администрации, чтобы поступить на такую службу. Это был простой способ не умереть с голода. Даже на молитвах призывали к этому», – говорит брат Ахмада Мухаммеда Аля Мухаммед.

Вся обстановка подталкивала к единственному решению. И в конце концов семья Мухаммед сдалась. Они скопили денег и откупились от Рукбана. Вернулись в Тадмор и обнаружили, что не все так плохо. Соседи живут не в палатках и даже открыли магазин.

«Сардины, тунец, колбаса – все есть у нас! Бисквиты, чай, масло. Вот тут крупы… Никакого дефицита. Цены очень низкие, потому что люди очень бедные», – объясняет предприниматель Зияд Шариф.

Предприниматель с социальной ответственностью Зияд Шариф говорит, что держит цены такими низкими, чтобы любой бывший беженец мог прийти и купить крупу. Впрочем, довольно часто ее и не приходится покупать, потому что в город приезжают российские гуманитарные конвои. Напротив магазина Шарифа постоянно толпится народ. Слушают радио. А некоторые даже вспоминают Россию.

Знакомый Зияда, предприниматель Мэсме, когда-то жил и учился в Сочи. Теперь вместе с сыном ремонтирует дом. По-русски не смог сказать ни слова, начисто его забыл. Но вспомнил песню из мультфильма, которая напоминает ему о счастливых временах.

Мы вместе смеемся и понимаем, что в Тадморе жизнь невероятно тяжела. Но все-таки здесь есть надежда. И никому не продают палатки, и не принуждают воевать.