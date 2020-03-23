МИД РФ призвал НАТО отказаться от учений в период празднования 75-летия Победы

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Активная фаза учений, в рамках которых Россия выступает в вероятным агрессором, запланирована в Восточной Европе.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений НАТО «Дефэндер» в период празднования 75-летия Победы.

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил — «в то время, когда весь мир будет вспоминать победителей фашизма, пропагандистская кампания против нашей страны неуместна».

Речь о том, что подобные учения обычно предполагают борьбу с Россией как с вероятным агрессором. Активная фаза НАТОвских тренировок запланирована на май, учения должны пройти в Восточной Европе, недалеко от российских границ.

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