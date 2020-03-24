ВОЗ делает ставку на Россию и Китай в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на помощь России и Китая в борьбе с распространением COVID-19 в мире. Как сообщил 5-tv.ru источник в ВОЗ, на этой неделе организация планирует провести встречу пяти министров стран Центральной Азии с представителями России и КНР.

Кроме того, в четверг состоится онлайн-конференция Facebook, посвященная психическому здоровью людей в условии пандемии. ВОЗ также обратилась к ООН с просьбой убрать препятствия на границах для сотрудников организации. Сегодня в штаб-квартире ООН будут обсуждать меры, предпринимаемые в связи с эпидемией правительством Дании.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич рассказал о действии прививки от обычного гриппа на коронавирус.