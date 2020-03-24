В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Пандемия набирает обороты. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на брифинге в Женеве.

«Пандемия ускоряется. Между первым и стотысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось лишь 11 дней, чтобы достигнуть отметки в 200 тысяч заразившихся. И всего четыре дня, чтобы превысить 300 тысяч случаев. Но мы не узники статистики. Мы не беспомощные свидетели. Победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция», — рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Но с дисциплиной в Европе, похоже, большие проблемы. Во Франции выписали уже больше 90 тысяч штрафов за нарушение карантина. Власти Пятой республики вынуждены ужесточать меры: в понедельник решено закрыть рынки.

Игнорируют карантин и в Италии, которая лидирует по числу заболевших — там инфицированы уже больше 60 тысяч человек. Мэр одного из городов лично гоняет несознательных граждан по пляжу.

Тем временем, в стране выздоровел так называемый нулевой пациент, с которого в Италии и началась вспышка коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут ввести ответственность за «нарушение карантина».