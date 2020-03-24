В Башкирии выявили три первых случая заражения коронавирусом
Глава региона Радий Хабиров сообщил, что инфицированные изолированы.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
У трех жителей Башкортостана подтвердили COVID-19. Об этом написал глава республики Радий Хабиров на своей странице в Facebook. По его словам, двое пациентов прибыли из-за рубежа, а третий, уфимец, регулярно ездил по работе в Москву. Все заболевшие изолированы.
Накануне на оперативном совещании при руководителе региона министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова озвучила, что лишь 37% процентов уфимцев, прибывших из-за границы, исполняют требование о самоизоляции для профилактики распространения коронавируса. На вечер 23 марта подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан не фиксировали, как уточняет правительство Башкортостана. Данные о них поступили на утро.
«Этот факт говорит, что угроза реальна. Следуйте инструкциям, и все закончится с минимальными последствиями», — написал Радий Хабиров.
Глава региона призвал всех соблюдать осторожность и предупредил, что отказ от самоизоляции после возвращения в Россию из-за границы преследуется по закону.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом.
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