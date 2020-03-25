Сенатор предложил отправить нарушившего карантин рэпера Джигана в больницу

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Василий Заика
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По словам Олега Морозова, в условиях непростой эпидемиологической обстановки «бравада неуместна».

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Член Совета Федерации Олег Морозов в интервью РИА Новости заявил, что рэпер Джиган, нарушивший карантин по коронавирусу после возвращения в Россию с семьей из США, должен быть госпитализирован.

«Карантин должен быть для всех. Бравада здесь неуместна, так как заболеют другие», — сказал Олег Морозов.

Сенатор уверен, что в сложившейся неблагополучной эпидемиологической обстановке и друзья исполнителя, посетившие его вечеринку, должны быть подвергнуты самоизоляции.

«Поэтому парня в больницу, гостей на карантин», — заключил Олег Морозов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виталий Милонов считает рэпера Джигана «разносчиком заразы». Депутат Госдумы предложил маркировать клипы и песни исполнителя как нарушителя карантина.

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Тема:
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