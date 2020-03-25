Матвиенко призвала граждан России к консолидации, патриотизму и соблюдению дисциплины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег, которым старше 65 лет и сотрудников аппарата, показать личный пример и отправиться на домашний карантин. Распоряжение касается всех, кроме руководящего состава Совфеда.

Отдельно спикер обратилась к гражданам России. По ее словам, в текущей ситуации важно проявлять патриотизм, консолидацию и дисциплину.

«Обязательная дисциплина в таких случаях. Обязательное исполнение всех требований Роспотребнадзора, выполнение постановлений правительства, указов мэра Москвы. Вот, если каждый будет это строго исполнять, без острой необходимости не выходить на улицу, не пользоваться общественным транспортом, находиться на домашнем карантине, – это очень поможет усилиям всех уровней власти удержать ситуацию на приемлемом уровне и справиться с этой бедой», – сказала председатель Совета Федерации РФ, Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко сообщила, что проинформировала президента о ситуации с нехваткой в регионах защитных масок и дезинфекторов. Сенаторам на местах поручено изучить ситуацию с запасами продовольствия, особенно это касается продуктов первой необходимости.

Еще одна тема – меры поддержки бизнесу. Совфед проработает дополнительные предложения. Помощь необходима, в частности, авиационной отрасли. При этом спикер Совфеда считает, что авиакомпании должны возвращать деньги за билеты гражданам вне зависимости от того, возвратный это тариф или нет.

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